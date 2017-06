Werkzaamheden Aldi zonder medeweten van de buurt: “Stof, zwaar verkeer, en véél vragen”

Mechelen - Warenhuisketen Aldi verbouwt sinds een tweetal maanden de vestiging op de Hombeeksesteenweg in Mechelen, maar dat werd volgens de buurt niet gecommuniceerd. ‘‘We zijn nergens van op de hoogte’’, zegt buurtbewoner Guy Verberckmoes.

Het gebouw van Aldi werd helemaal gestript en ook de parking van het grootwarenhuis wordt volledig heraangelegd. “Dat zulke werkzaamheden voor hinder zorgen in de buurt is vanzelfsprekend. Daar is het ons allemaal niet om te doen”, zegt Guy Verberckmoes, die schuin over de werf woont.

“Wat ons stoort, is dat we nergens van op de hoogte zijn. Zelfs de personeelsleden van de winkel weten niet hoe lang de werkzaamheden duren. Er is niet de minste vorm van communicatie”, zegt de man. “Vanmorgen hebben de arbeiders ons wel verteld dat er woensdag om 8u eindelijk een infovergadering zou zijn.”

Vrachtwagens blokkeren straat

“Met dit warme weer was er heel wat stof toen men de parking aan het opbreken was. Toen de pletwals aan het werk was, daverden alle huizen in de buurt. Deze morgen (gisteren, red.) kwam zelfs de politie langs omdat drie grote vrachtwagens de straat blokkeerden.” Af en toe werken, die horen er nu eenmaal bij vindt Verberckmoes. Hij benadrukt nog eens dat de bewoners niks tegen de winkel zelf hebben. “Maar wel over de manier waarop ze de buurtbewoners behandelen. Wat als blijkt dat er schade is aan de huizen in de onmiddellijke buurt”, vraagt de buurtbewoner zich af.

Op de werf zelf is er niemand bereikbaar om meer informatie te geven. Bij de West-Vlaamse firma die er bezig is met de asfalteringswerken, is men niet op de hoogte van de infovergadering. Bij Aldi zelf was er voorlopig niemand bereikbaar voor commentaar.

“We weten dat Aldi bezig is met een verbouwing en dat ze daarvoor een bouwvergunning hebben”, stelt Andy Frans, die verantwoordelijk is voor de communicatie van de dienst Openbare Werken van de stad Mechelen. “Maar ze komen niet op openbaar domein en dus zijn wij verder niet betrokken. Uiteraard betreuren wij het ten zeerste dat er niet gecommuniceerd werd met de buurtbewoners,” zegt Frans nog.