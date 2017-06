Vissterfte door aanhoudende droogte: al tientallen dode vissen weggehaald

Kasterlee - In de Rode Loop in Kasterlee staat het water zo laag dat de vissen er door de warmte en het daarmee gepaard gaande zuurstofgebrek in de problemen komen. De provinciale diensten schepten vrijdag tientallen dode exemplaren uit het water.

De aanhoudende droogte heeft het debiet van de Rode Loop haast tot nul herleid. Op sommige plaatsen in de beek is het water nog amper 5 centimeter diep. Buurtbewoners contacteerden vrijdag houtvester Patrick Engels in verband met de vissterfte. Vooral brasem legde het loodje.

“De lage waterstand brengt de vis in de problemen”, zegt een omwonende. “Bovendien zitten er sinds het aanleggen van de vistrappen minder stuwen op de Rode Loop, zodat het water niet langer kan worden opgestuwd en dus ook sneller wegloopt. Het is op dit moment paaitijd van de vissen en door zuurstofgebrek in het water raken ze dan snel in moeilijkheden.”

De Rode Loop ontspringt in Oud-Turnhout en stroomt door een vallei in de streek van Corsendonck in Oud-Turnhout. Enkele kilometers achter de Tikkebroeken mondt de Mostenloop uit in de Rode Loop, waarna de Rode Loop in Kasterlee uitmondt in de Wamp.