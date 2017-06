Rick De Leeuw komt duofietsen woonzorgcentrum uittesten: “Ze rijden er zelfs mee in de gangen”

De bewoners kijken al uit naar hun fietstoertje met begeleiding, Rick de Leeuw leidt het mee in goede banen. Foto: Bdd

Meerhout - Bewoners van het woon-zorgcentrum Ter Kempen maken van het goede weer gebruik om met hun gloednieuwe, elektrische duofietsen een toertje te doen. “Maar ze rijden er ook heel graag mee in de gangen van ons rustoord rond”, lacht directrice Carine Belmans

Hoog bezoek gisteren in het woon-zorgcentrum Ter Kempen, dat uitsluitend mensen met dementie opneemt. De Nederlander Rick de Leeuw, ooit een rockster met zijn band Tröckener Kecks, kwam in Ter Kempen op visite om de ingebruikname van de fietsen mee te vieren.

“Wij bieden totaalzorg voor kwetsbare ouderen, niet alleen met dementie, maar ook met andere cognitieve, psychische of psychiatrische problemen”, zegt directrice Carine Belmans. “Dat is een heel divers doelpubliek dat vaak nergens anders terechtkan.”

Van Rick de Leeuw is bekend dat hij een groot hart heeft voor mensen met dementie, hij is ook de peter van ’t Ventiel, een vzw die mensen met jongdementie ondersteunt. “Dan verleen ik graag mijn steun voor zo een inspirerend project”, zegt de ex-zanger, nu schrijver en tv-figuur, die in het Limburgse Heks, bij Hasselt woont.

“We hebben hier vijftig bewoners”, zegt Carine Belmans. Dankzij de Rotary Clubs van Geel en Bree/Bocholt kregen we een elektrische rolstoelfiets en via G-sport-subsidies konden we ook twee aangepaste elektrische duofietsen kopen. Met veiligheidsgordel voor de passagier!” Daarmee kunnen de bewoners op verkenning, én kunnen ze hun horizon verbreden.

www.terkempen.be