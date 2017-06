“Wie wil met mij gaan tappen in de Tour? Drie weken van huis, en niks verdienen”

Herentals - Kempenaar Jo Helsen is dringend op zoek naar twee medewerkers voor zijn jaarlijks avontuur in de Tour de France. Twee trouwe helpers moesten noodgedwongen afzeggen voor de drie weken lange tocht, en het is nog maar een paar weken voor de eerste etappe.

Tien man. Die heeft kroegbaas Jo Helsen uit Noorderwijk (Herentals) nodig om zijn legendarische mobiele Tourcafé te runnen tijdens de drie weken dat het circus tussen de Pyreneeën en de Alpen rijdt. Tijdens die periode maakt Jo met zijn stel antieke VW-busje de Franse wegen onveilig door steeds op 30 kilometer van de aankomst post te vatten naast de weg om de lokale bevolking, Tourvolgers, toeristen en ja zelfs een enkele coureur, een frisse Stella te presenteren.

Maar dit missionariswerk in Frankrijk dreigt nu te kapseizen omdat twee vaste helpers te elfder ure moeten afhaken. “Op 2 juli moet ik de rit van Düsseldorf naar Luik bevoorraden”, legt Jo uit. “Ik zoek dus dringend twee mensen met enige zin voor humor die dit avontuur met ons willen meemaken. Een koppeltje of twee goede maten, alles kan. Ze moeten alleen mee willen werken achter de tapkranen van mijn busjes. Pas op, dit is geen luxereis, hé. We kamperen onderweg en douchen doe je bij ons onder een waterzak, maar ik garandeer veel leute, lekker eten en drinken en natuurlijk een uniek zicht op de Ronde van Frankrijk.”

Gevraagd naar het profiel van de gezochte werknemers schetst Jo: “Jong, dynamisch, sportief én met een rijbewijs B. Plus de bereidheid om drie weken van huis te zijn en niks te verdienen.”

www.cafewelkomindetour.be