“Stop met graveren fietsen, want het kan tot identiteitsfraude leiden”

De politie Neteland is net voorstander van het aanbrengen van het rijksregisternummer in fietsen. Foto: Marc Peeters

Herentals - “Het graveren van fietsen lijkt een efficiënte manier om gestolen of verloren fietsen terug te vinden, maar ik zie ook een groot gevaar in het graveren van het rijksregisternummer in fietsen. Het kan tot identiteits-fraude leiden”, zegt Herentals raadslid Dirk Van Thielen (Open Vld/Meer HNM). Hij wil dat de stad ermee stopt.

“Het openbaar ‘uitstallen’ van uw rijksregisternummer vind ik gevaarlijk. Het rijksregisternummer is een wettelijk beschermd nummer. Daaraan zijn tal van privégegevens verbonden zoals uw fiscale inkomsten en uitgaven, medisch dossier, strafregister en rijbewijs om er maar enkele te noemen”, pleit Van Thielen. “Dat nummer zet je toch niet zomaar voor iedereen leesbaar op uw fiets? U laat uw paspoort toch ook niet overal rondslingeren?”

Van Thielen verwijst naar de bescherming van de privacy. “We worden overal gewaarschuwd om geen privégegevens vrij te geven, geen kopie van ons paspoort achter te laten, zelfs geen kopie op onze computer te bewaren. Dit alles met het oog op identiteitsfraude. Maar uw rijksregisternummer gooit u zomaar te grabbel op de straat. Niet erg slim”.

Dirk Van Thielen pleit voor een alternatief. “Er zijn digitale mogelijkheden om via een unieke code uw goederen te graveren of te waarmerken. Door deze codes kan u snel via het internet in contact komen met de eigenaar van bijvoorbeeld een gestolen fiets. U kan daar ook aanmelden dat uw fiets gestolen is, met bijhorende foto en kenmerken. Een zeer efficiënte oplossing.”

“Nog nooit problemen”

Bij de politie Neteland trekken ze de wenkbrauwen op. Commissaris Dirk Janssens: “Bij mijn weten zijn er met de fietsregistratie via het rijksregisternummer nog nooit problemen geweest en dat doen we nu toch al 20 jaar. Trouwens, wat ga jij doen als je mijn rijksregisternummer hebt? In mijn belastingaangifte kijken? Dan heb je nog altijd mijn elektronische identiteitskaart én mijn private PIN-code nodig, die ik bij de dienst bevolking moet intikken bij het afhalen van mijn paspoort. Als iedere gemeente, zoals vroeger, weer een apart systeem voor het registreren van fietsen gaat invoeren, zijn we opnieuw ver van huis. Nu werkt het systeem naar ieders tevredenheid.”