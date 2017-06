Gezocht: koorknapen voor Onze-Lieve-Vrouwekathedraal

De kapelmeester van de Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekathedraal gaat op zoek naar jongens uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar van de lagere school om een nieuw knapenkoor op te richten. Een getrainde stem moeten ze nog niet hebben, engagement en liefde voor muziek wel.

Het aantal mannenstemmen in koren daalt zienderogen. Dat merken ze ook al jaren bij het kathedraalkoor. “Wanneer jongens en meisjes nog naar aparte scholen gingen vroeger, was het makkelijker om een jongenskoor samen te stellen. Ook binnen de multiculturele context van de stad is het moeilijker om jongens te vinden die in de kerk willen zingen”, zegt Sebastiaan van Steenberge, de kapelmeester van de kathedraal.

Om het tij te keren, wil van ­Steenberge nu opnieuw een ­jongenskoor oprichten. “In 1927 werd een eerste knapenkoor opgericht in de kathedraal door mijn voorganger Lodewijk De Vocht. Ik zou graag over tien jaar opnieuw een succesvol knapenkoor hebben. Hopelijk kunnen we de actie dan als historisch bestempelen, want dan is de oprichting honderd jaar geleden. Ondertussen hebben we enkel nog een gemengd kathedraalkoor met ­jongens en meisjes van verscheidene leeftijden. Er zijn nog wel een paar jongens die in kleine groepjes samen zingen, maar van een echt knapenkoor is al jaren geen sprake meer.”

Opleiding

Van Steenberge gaat op zoek naar een twintigtal jongens uit het vierde tot het zesde leerjaar. In de hoop dat ze zullen blijven, en later, na hun stemwissel, kunnen doorstromen naar het volwassenenkoor. De jongens van het koor moeten wel geëngageerd zijn. “Het hoeven geen getrainde stemmen te zijn. Vaardig zijn met muziek is natuurlijk wel een pluspunt, maar de jongens zullen bij ons een opleiding krijgen. We zoeken vooral naar jongens die graag ­zingen en die de nodige ­discipline aan de dag kunnen brengen. Ze zullen zo’n drie keer per week trainen en in de weekends vaak optreden. Daarom is het belangrijk dat de ouders ook geëngageerd zijn en hun kind ten volle willen steunen”, zegt van Steenberge.

info: s.vansteenberge@dekathedraal.be