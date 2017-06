Na de teleurstelling, de strijdvaardigheid: hopelijk ménen alle lidstaten het

Trump heeft met deze beslissing zichzelf geïsoleerd en de klimaatopwarming opnieuw bovenaan de agenda gezet. Het is nu de vraag wat de rest van de wereld ermee doet.” Zo eindigde het Standpunt gisteren. Een dag later bleek dat die wereld bulkt van de goede voornemens en blinkt van de eensgezindheid.

Na de teleurstelling van donderdagavond, heerste vrijdag wereldwijd strijdvaardigheid. Staatshoofden en regeringsleiders struikelden over elkaar om de beslissing van Trump te veroordelen. Allemaal beloofden ze met man en macht te zullen meewerken aan de uitvoering van de akkoorden van Parijs. De eensgezindheid daarover was nooit zo groot. Natuurlijk gebruikten niet alle leiders die stoere taal alleen maar om het milieu te redden, ze deden dat ook om hun eigen positie te versterken. Italië, Frankrijk en Duitsland pakten meteen uit met een gezamenlijke mededeling: zij zullen het klimaatakkoord uitvoeren zoals beloofd en er valt over Parijs niet meer te onderhandelen, zoals Trump zo graag zou willen. Europa wil zich duidelijk manifesteren als een wereldmacht die niet afhankelijk is van grote broer Amerika. Hopelijk menen alle lidstaten het deze keer en blijft het Europese klimaatfront overeind als er geld op tafel moet komen voor de uitvoering van het akkoord.

Ook China veroordeelde de Amerikaanse president en zoekt toenadering tot de EU. De Chinezen hopen de rol van grootste economische macht van de wereld en favoriete handelspartner van Europa van de VS te kunnen overnemen.

Hoe dan ook heeft de beslissing van Trump de wereld wakker geschud. Weinig landen ondertekenden het klimaatakkoord met veel enthousiasme, maar dat een van de grootste vervuilers van de wereld het zo botweg en met compleet waardeloze argumenten afwijst, heeft een schokgolf veroorzaakt. Ook in de econo­mische wereld. CEO’s van de grootste bedrijven hebben hun engagement voor het milieu uitgesproken. Dat deden ze ook niet alleen uit ecologische bekommernis, maar vooral omdat Trumps afwijzing van de groene economie hen geld zal kosten. Bovendien is het intussen duidelijk dat Trump geen ene baan zal redden met de promotie van de steenkoolindustrie. Integendeel. Zijn strategie bedreigt banen in de sectoren met toekomst. Ten slotte reageren ook de burgemeesters van de grote Amerikaanse steden en de gouverneurs van staten die het gebruik van fossiele brandstof al lang hebben afgebouwd. Wij gaan door, zeggen ze, Trump houdt ons niet tegen.

Moeten we Donald Trump dan uiteindelijk nog dankbaar zijn voor zijn beslissing? Wie weet. Als iedereen deze vastberadenheid volhoudt, ziet het ernaar uit dat hij de wereld verenigd heeft in de strijd voor een beter milieu. Wie had dat ooit gedacht?