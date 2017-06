Gedaan met ongelijke behandeling grensarbeiders

Belgen die bijvoorbeeld in Nederland of Duitsland werken, vallen door het verschil in wetgeving soms tussen wal en schip als ze werkloos worden. CD&V-kamerleden Servais Verherstraeten, Roel Deseyn en Stefaan Vercamer dienen nu drie wetsvoorstellen in die de discriminaties in de fiscaliteit en pensioenwetten wegwerken.

Vlamingen zijn gegeerde werknemers in Nederland. Alleen al in de provincie Antwerpen werken 10.765 mensen in Nederland. “Op een congres met Nederlandse werkgevers werden onze grensarbeiders geroemd om hun goede mentaliteit op het werk en hun loyaliteit”, vertelt Servais Verherstraeten. “Maar door de unieke situatie van grensarbeiders lopen ze vaak bepaalde voordelen mis die arbeiders in België wél hebben. Onze voorstellen zetten de situatie voor een groot stuk recht.”

De wetsvoorstellen werken het zogenaamd pensioenvacuüm weg, dat ontstond toen buurlanden de pensioenleeftijd verhoogden. Verder wordt de discriminatie van de gezinstoelage weggewerkt, én worden werknemers die in het buitenland een opzegvergoeding ontvingen, fiscaal gelijk geschaald met collega’s die die in eigen land kregen.