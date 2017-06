Antwerpse haven betaalt haar bestuurders het best

Van de vier Vlaamse havens betaalt Antwerpen zijn bestuurders het best. Althans wat de onafhankelijke bestuurders betreft.

Een en ander blijkt uit een vraag van het Wase Vlaams Parlementslid Jos De Meyer (CD&V) aan minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). De Meyer vroeg een oplijsting van het statuut van Antwerpen, Zeebrugge, Gent en Oostende. Plus de samenstelling én bezoldiging die de leden van de raden van bestuur van elke haven ontvangen.

Zowel in Antwerpen (214 miljoen ton), Zeebrugge (39 miljoen ton) als Gent (29 miljoen ton) zijn de havens vandaag NV’s van publiek recht. Het kleine Oostende (1,5 miljoen ton) is een autonoom gemeentelijk havenbedrijf.

Het onderscheid is het grootst in Antwerpen. De zeven politici-bestuurders, inclusief havenschepen Van Peel, ontvangen daar bruto 150,52 euro (netto zo’n 110 euro) per zitting voor. Voor de zes onafhankelijke bestuurders uit het bedrijfsleven is dat vast 12.500 euro bruto, plus maximaal 12.500 euro als ze ook de zittingen bijwonen. Streefdoel is zes zittingen per jaar.

In Zeebrugge ontvangen de tien bestuurders – politici én zakenlui – een vaste vergoeding van 1.000 euro bruto, plus 200 euro per zitting en daarnaast eventueel een kilometervergoeding. In Gent is er enkel een zitpenning van 164,03 euro (bruto) voor de 18 bestuurders, ongeacht hun statuut. In Oostende zijn de mandaten onbezoldigd.

Voor Jos De Meyer is het antwoord verhelderend: “Zoals je merkt, blijven de vergoedingen voor politici beneden de maximumgrens van de vergoeding voor een gemeenteraadszitting. Van de vergoedingen voor de bestuurders uit de privé neem ik aan dat die marktconform zijn. Het gaat me hier enkel om de transparantie.”