De brandweer is vrijdagavond uitgerukt naar de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen. In een van de kelders van de kathedraal was wateroverlast.

Door werken in de kelder was een kraan beginnen lekken. “Het gaat om een kelder van 12 vierkante meter”, zegt brandweerwoordvoerster Jasmien O. “Het water stond een meter hoog.” De brandweer had de kelder snel terug leeggepompt.