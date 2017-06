Bart De Pauw blikt terug op ‘It’s Showtime’: “Voor een rol 8 kilo bijkomen, oké, maar die er weer af krijgen…”

Het cv van tv-maker Bart De Pauw (49) bulkt van de hits. Dat ook zijn nieuwste creatie It’s Showtime, vanaf volgende week te bekijken via Telenet, daar aan toegevoegd zal worden, lijdt geen twijfel. De reeks focust op Kenny, een jonge kerel die het wil maken in de showbizz. Maar Bart heeft ook voor een rol voor zichzelf gezorgd en daarvoor kwam hij acht kilo bij. “Negen maanden na de opnames ben ik die kilo’s nog steeds niet kwijt”, zegt hij. “Ik had gedacht dat dat makkelijker zou zijn.”

De zomer staat in de startblokken en dus grijpen de tv-zenders drie maanden lang naar herhalingen. Maar toch is er nog wat nieuws te ontdekken op het kleine scherm: op 8 juni gaat It’s Showtime in première. ...