Belg rijft grote pot EuroMillions binnen: 153 miljoen euro

De jackpot van EuroMillions is gekraakt door een Belg. Hij of zij won vrijdagavond liefst 153.873.716 miljoen euro. Er zijn nog geen details over de winnaar.

Wie een ticketje van EuroMillions gekocht had, speelde vrijdagavond voor een jackpot van 153,8 miljoen euro. Die werd gewonnen door een landgenoot. Dit waren de winnende cijfers: 8 - 10 - 24 - 33 - 42. En dit waren de winnende sterren: 3 - 9.

Onvergetelijke Valentijn

De vorige keer dat een Belg de grote pot won met EuroMillions, dateert van 14 februari. Een onvergetelijke Valentijn voor de winnaar van 23,5 miljoen euro. Hij is getrouwd en zelfstandige en had al een goed idee van wat hij met het geld wilde doen: renovatiewerken, een nieuwe auto, een goed doel begunstigen en een reis maken door Amerika. Lees er hier meer over.

Twee miljonairs in 2016

In 2016 wonnen 15.833 Belgen een bedrag met EuroMillions. Twee van hen gingen met de grote pot aan de haal. De ene won 168 miljoen euro en de andere 50 miljoen.

Vier Belgen waren in oktober nog aan het feest bij de speciale Miljonairstrekking van EuroMillions. Daar wonnen onder meer een Limburger en een West-Vlaamse dame een miljoen euro. 8.400 Belgen gingen bovendien aan de haal met 500 euro tussen eind september en Nieuwjaar.