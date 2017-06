Brandweerkazerne blijft in Niel

Niel - De brandweerkazerne van Niel blijft bestaan. Dat heeft hulpverleningszone Rivierenland beslist. De beslissing kwam er om de dringende hulpverlening niet in het gedrang te brengen.

Er was de voorbije maanden heel wat ophef en protest ontstaan omdat er een plan op tafel lag om brandweerpost Niel op te doeken. De post Niel zou mee ondergebracht worden in een grote brandweerkazerne langsheen de A12. “Het aanvankelijke beleidsplan is nu bijgestuurd. De brandweerkazerne van Niel blijft behouden”, reageert Bart Somers (Open Vld). Hij is de voorzitter van de hulpverleningszone.

“De kazerne zal in de toekomst zelfs helemaal gerenoveerd worden. Brandweerpost Boom zal wel verhuizen naar een nieuwe kazerne. Die zal, zoals gepland, in de buurt van het ziekenhuis Heilige Familie in Reet komen. Vlakbij de A12. En daarnaast zal ook de werking van de brandweerkazernes in Hemiksem en Rumst behouden blijven.”

De beslissing om de Nielse brandweerkazerne te behouden zou er vooral gekomen zijn omdat de zoneraad de eerste twee jaren van de zonewerking nu grondig heeft geanalyseerd. “De ervaringen uit onze eerste twee jaar als hulpverleningszone zijn heel goed bekeken. Een belangrijk punt was daarbij de beschikbaarheid van de vrijwilligers overdag. Dat we ervoor geopteerd hebben om de brandweerkazerne in Niel toch te behouden was omdat dat we de dringende hulpverlening wilden waarborgen en zelfs nog verbeteren. Bovendien is de bijsturing van ons aanvankelijke beleidsplan budgetneutraal.”