Miss Exclusive 2017 haalt uit naar organisatie: “Ik moet mijn gewonnen auto zelf afbetalen”

Brasschaat - Miss Exclusive 2017 Shania Labeye uit Brasschaat beschuldigt de organisatoren van de verkiezing van opluchting. Nadat andere finalisten al eerder afhaakten, richt de winnares nu ook haar pijlen op de organisatie. “De organisator vertelt kleine leugens die hij allemaal zelf gelooft”, zegt Shania aan ATV.

Shania uit Brasschaat haalde het in november van vorig jaar van 19 andere finalisten in de Miss Exclusive-verkiezing in Knokke. Vlak voor de finale haakten al negen meisjes af, ze beschuldigden de organisatie van favoritisme. De winnares kon er toen niet bij dat haar concurrentes de organisatie zo beschimpten maar een kleine acht maanden na de verkiezing klinkt het helemaal anders bij Shania.

Geen fijne ervaring

“Ik heb een niet zo fijne ervaring achter de rug”, verklapt Shania aan ATV. “Ik heb een prijzenpakket gewonnen van 85.000 euro maar daar heb ik nog niets van gezien. Ook de auto die ik heb gewonnen moet ik zelf afbetalen. Ik heb nog niets dan miserie meegemaakt. Alles wat mijn medefinalisten hebben verteld, is waar. De organisator vertelt kleine leugens die hij allemaal zelf gelooft.”

Ken Stevens, de organisator van Miss Exclusive, verwijt volgens Shania dat “zijn winnares dat ze geen goeie Miss is en niet hard genoeg werkt om sponsors aan boord te krijgen”. “Nu is hij alle sponsors aan het aanschrijven”, zegt mama Kristel Maes. “Wij hebben andere sponsors die een heel ander verhaal vertellen. Ik vind het heel erg voor haar, want ze verdient dit niet. Die verkiezing moet stoppen.”

De organisatie valt uit de lucht. “De prijzen ga je normaal gezien automatisch afhalen, maar ze doet dat niet”, vertelt Stevens. “Ik heb Shania heel graag en ik zou niet weten waar het probleem juist ligt.” De twee partijen schakelen hun advocaten in om tot een oplossing te komen.