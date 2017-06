Joris is al een half mensenleven dakloos: “Na 17 jaar is de straat een manier van leven”

“Ik heb al te veel jonge mensen rond mij zien vertrekken. Sterven bedoel ik dus, op straat, als een hond. Elke dag is het proberen overleven en bij iedereen zit de schrik erin dat het vroeg of laat eens misloopt.” Aan het woord is Joris Laisnez (34), die sinds zijn 17de op straat in Antwerpen woont.