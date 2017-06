Waaslandtunnel opnieuw open na vallende tegels, grote verkeershinder op Antwerpse Ring

Antwerpen - Door tegels die van het plafond kwamen was de Waaslandtunnel vrijdagavond op bevel van de brandweer in beide richtingen afgesloten. De Politie Antwerpen raadde het verkeer aan om de Konijnenpijp zeker te vermijden. Rond 18.30 uur is de Waaslandtunnel opnieuw vrijgegeven. Op de Antwerpse Ring verloopt het verkeer wel nog traag.

In de Waaslandtunnel waren vrijdagavond rond 17.30 uur tegels van het plafond losgekomen en op de rijbaan beland. Daardoor was de tunnel op bevel van de brandweer in beide richtingen afgesloten. De verkeerspolitie leidde de automobilisten weg van de site. “Vermijd de Konijnenpijp”, liet de politie via Twitter weten. Buslijn 36 reed door de hinder niet verder en bleef op Linkeroever, meldt De Lijn. De Waaslandtunnel werd rond 18.30 uur opnieuw vrijgegeven.

Brokstukken v/h plafond #Waaslandtunnel: voor werkzaamheden wordt tunnel nu in beide richtingen afgesloten. Vermijd #Konijnenpijp nu zeker — Politie Antwerpen (@LPAntwerpen) 2 juni 2017

Door het verlengde pinksterweekend en enkele incidenten zit het Antwerpse verkeer vrijdagavond wel op de Ring in het slop. “Sinds de middag zijn we daardoor al in volle avondspits”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Op de E17 richting Antwerpen gaat het traag vanaf Parking Kruibeke tot Antwerpen-West en op de E313 richting Antwerpen vanaf Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de Ring is het in zuidelijke richting aanschuiven vanaf Antwerpen-Noord tot de Sint-Anna-Linkeroever tot Berchem.