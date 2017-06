Telg van vooraanstaande familie schenkt exclusieve foto’s aan Turnhouts Stadsarchief

Turnhout - Christian Boone (86) - telg van een zeer vooraanstaande Turnhoutse familie - schonk onlangs zijn persoonlijke fotocollectie aan het Stadsarchief van Turnhout. Een goudmijn, zo bleek, want het gaat om zeshonderd foto’s op fragiele ­glasplaten die zijn vader Albert tussen beide wereldoorlogen maakte en die een ­unieke kijk ­bieden op het ­alledaagse leven in een Kempense stad. Voor CittA Kempen selecteerde stadsarchivaris Bart Sas een aantal opvallende foto’s. Daarop dook Christian Boone in zijn ijzer­sterke ­geheugen en vertelde zijn opmerkelijke familiehistorie.

Na een gesprek van twee uur weten we het wel ­zeker: Christian Boone is de man voor wie de term Bink - de bijnaam van de rasechte Turnhoutenaar - is uitgevonden. Deze pronte 86-jarige is op een bink­siaanse ...