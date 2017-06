Madame Zsazsa over haar liefde voor de Kempen: “Ik ben honkvast, al is dat onbewust gebeurd”

Meerhout - 22.000 volgers op Facebook, een populaire blog en meerdere succesvolle ­boeken. De filosofie van Kim Leysen (37) - alias Mme Zsazsa - uit Meerhout slaat duidelijk aan: weg met de consumptiemaatschappij, leve de recyclage. “Mijn liefde voor tweedehands heeft ervoor gezorgd dat mijn huis ­eruitziet als een kringloopwinkel.” ­CittA Kempen trad in de voetsporen van de schrijfster en blogster, op zoek naar memorabele ­locaties uit haar jeugd.

We ontmoeten Leysen in het huis van haar grootouders in Geel, zichtbaar ontspannen en bladerend in een magazine. Recht tegenover haar: Marcel Mertens (84), grootvader aan moederskant. Tussen hen in, op ...