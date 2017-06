Tweelingbroers restaureren wat niemand anders kan

Baarle-Hertog / Hoboken -

Bronzen kandelaars, houten skeletten, harnassen, brommers en ­kachels. Je kan het zo gek niet bedenken of het staat in de ateliers van Klaas en Martijn Remmen uit Baarle-Hertog. Met veel passie en kennis restaureren de tweelingbroers in Hoboken waardevolle voorwerpen of maken ­ze creaties voor kunstenaars, ontwerpers en ­architecten. Daarnaast doen ze historisch onderzoek van ­gebouwen en objecten. Met hun bedrijf Remmen zijn de twee genomineerd voor de Ambachtsprijs.