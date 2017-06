“Rooftop: goddelijk fijne plek in ’t midden van ’t stad”

Antwerpen / Antwerpen 2018 - De Stadsbrouwerij heeft er alweer een bewoner bij en niet zo maar eentje. Restaurant Black Smoke opende zijn Rooftop, een terras op de zesde verdieping van de brouwerijtoren, 21 meter boven de grond.

“Goddelijk rustig is het hier, hé”, stelt uitbater Kasper Stuart vast. “En dat in het midden van de stad. En kijk rond: je ziet de kapel van The Jane, het station, de kathedraal en de Boerentoren.”

Er is veiligheidsglas rondom. Dat houdt de wind weg, maar weert de verkoelende bries niet. Twee grote zeildoeken beschermen de klanten tegen de zon. Het terras, uitgevoerd in gerecupereerd hardhout en gebrand staal heeft een magisch effect op mensen. Jong en oud die binnenkomen, krijgen direct een glimlach op het gezicht. Dit is een plek om te ontspannen.

Dat gebeurt met een democratisch biertje, een cocktail of champagne. Maar is de Rooftop een bar of een deel van het restaurant? “s Middags kan je hier lunchen van de kaart van Black Smoke en kan je reserveren. ’s Avonds gaat dat niet en uitgebreid tafelen is er dan ook niet bij. We serveren wel veel uit de Black Smoke, maar het blijft bij gerechten die je kan delen en die je niét met mes en vork eet.”

Rooftop, Boomgaardstraat 1, woensdag tot en met zondag. www.blacksmoke.be