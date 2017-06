Groen bordje in oase van Hofke van Bazel

Bazel / Antwerpen - Sterrenrestaurant Hofke van Bazel in Bazel is volgens Gault&Millau groenterestaurant van Vlaanderen. Dat danken ze onder meer aan hun groentetuin, waar souschef Sylvester al zijn vrije tijd in steekt.

Bazel is een deelgemeente van Kruibeke, dus het Hofke ligt op amper vijftien kilometer van de Kennedytunnel. Eens in de tuin van het Hofke van Bazel ben je ver van alles weg. De rustig klaterende fontein begeleidt er een prima maaltijd. En die kleurt sedert 2004 steeds groener. “Toen we in 2004 een belendend pand kochten, heb ik een eerste kruidentuin gevraagd”, zegt chef-kok Kris De Roy.

Die tuin werd snel te klein, zodat Kris uitkeek naar iets groter. “We hebben daarbij hulp gekregen van de gemeente en Waterwegen en Zeekanaal. We mogen een perceel achter de Scheldedijk bewerken.”

“Souschef Sylvester Schatteman en de afwassers Paulo en Paulo-Miguel hebben het project tot het hunne gemaakt. Ze hebben alles zelf opgebouwd. Sylvester werkt vijf dagen in het restaurant, voor en na én op zijn vrije dagen vind je hem op het moesveld.

Dat zie je trouwens al dadelijk op het bord. De vier (!) hapjes zijn altijd vegetarisch. “Een beetje onze boodschap”, geeft Kris toe. “Wij vinden dat groenten onderbelicht zijn. Wij willen laten zien dat het gastronomisch mogelijk is om er iets moois mee te maken. Zo krijg je een krokantje van quinoa met hummus in plaats van klassieke stukje brood met boter.”

www.hofkevanbazel.be, Koningin Astridplein 11 Bazel.