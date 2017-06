Opnieuw Belg aangehouden in onderzoek naar aanslag Parijs

Een jonge Belg is onlangs opgepakt in het onderzoek naar de aanslagen in Parijs van 13 november 2015. De Brusselaar Yassine A. (30) is door de onderzoeksrechter aangehouden voor terroristische moorden en “deelname aan een terroristische groepering als leider”. Dat meldt het Belgische federale parket in een persmededeling.