Beerschot Wilrijk rijft tweede middenvelder van Zulte Waregem binnen

Beerschot Wilrijk heeft zich voor het komende seizoen versterkt met een tweede zomeraanwinst. De 23-jarige Antwerpenaar Charni Ekangamene komt over van Zulte Waregem en tekende vrijdag een contract voor één seizoen, met een optie voor een extra jaar.

Ekangamene genoot zijn opleiding bij Antwerp, waar hij op 16-jarige leeftijd de plas overstak naar het grote Manchester United. Begin 2014 leenden de Mancunians hem uit aan Carlisle United, bij zijn terugkomst knokte hij zich tot vaste waarde in het beloftenelftal. In de zomer van 2014 keerde hij terug naar België door een contract te tekenen bij Zulte Waregem. Na een tijd in het basiselftal, verzeilde hij aan de Gaverbeek op de bank. De afgelopen twee seizoenen werd hij verhuurd aan respectievelijk OH Leuven en NAC Breda. Daarnaast verzamelde hij twee caps voor de U19 van België.

De jonge Antwerpenaar kan uit de voeten als centrale verdediger, linkervleugelverdediger en defensieve middenvelder. Ekangamene ondertekende vrijdag een contract op het kiel voor één jaar, met een optie voor een extra seizoen. De Mannekes namen eerder al Karim Essikal over van de West-Vlamingen.