Ssstt! Zeven plekjes in en rond de stad om dit weekend te genieten van de rust

Verkeersomleidingen, evenementen, volle terrassen... Waar zon is, zijn mensen, en vaak ook rumoer. Maar op deze zeven plekjes in de stad kan je dit weekend ook van een heerlijke zomerse rust genieten. Dit zijn onze favoriete ‘stilteplekjes’.

Binnentuin Sint-Pauluskerk

Foto: DBA

De Antwerpse Sint-Pauluskerk ligt in het oude stadscentrum, op een steenworp van de Schelde, in de stadswijk waar vroeger de zeelui woonden. De kerk is oorspronkelijk een dominicaner kloosterkerk uit de 16e eeuw. De kerk verving vanaf 1517 een gebouw dat in 1276 was ingewijd door Albertus Magnus en is grotendeels gebouwd in laat-gotische stijl.

Adres: Veemarkt 26, Antwerpen

Ruckersplaats

De naam van de Antwerpse Ruckerplaats, een sociale woonwijk tegenover het Vleeshuis, verwijst naar de bekendste klavecimbelbouwers van Antwerpen. De Ruckers worden wereldwijd even belangrijk gevonden voor de klavierinstrumenten als Stradivarius voor de snaarinstrumenten. Hans Ruckers was de stichter van de dynastie en kwam in 1575 naar Antwerpen. Niet veel later schopte hij het tot poorter van Antwerpen.

Adres: Vleeshouwersstraat, Antwerpen

Munthof

Het park wordt opgedeeld in drie publieke ruimtes met een eigen karakter: een licht verhoogde wandelas tussen de Muntstraat en de kleuterschool, een omsloten parkruimte met solitaire bomen, en een stedelijk plein met horeca. Twee zijden van het park worden begrensd door een overdekte rondgang onder een met blauwe regen begroeide pergolaconstructie.

Adres: Munstraat, Antwerpen

De Plantentuin

In de Plantentuin - meer dan 200 jaar oud - vind je een groot aantal uitzonderlijke bomen en struiken. De collectie kruiden telt meer dan tweeduizend stuks. In de serre is er een grote verzameling cactussen en uitheemse planten. Aanvankelijk was het de tuin met geneeskrachtige planten van het aanpalende Sint-Elisabethhospitaal. Sinds 1926 wordt de tuin beheerd door het stadsbestuur. In 1950 werd de Plantentuin geklasseerd als waardevol landschap.

Adres: Leopoldstraat, Antwerpen

Multatuliplein

Het Multatuliplein wordt genoemd naar de Nederlandse schrijver Eduard Douwels Dekker, alias Multatuli. Die naam is afkomstig uit het Latijn en betekent ‘Ik heb veel gedragen’. Eén van de bekendste werken van deze Nederlandse auteur is ‘Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandse Handelsmaatschappij’, uitgegeven in 1860. Het naar hem vernoemde plein op Linkeroever biedt een oase van rust.

Adres: Multatuliplein, Antwerpen

Binnentuin Plantin en Moretusmuseum

In 2002 werd de mooie en rustgevende binnentuin onder handen genomen door het gerenommeerde architectenbureau Wirtz International. Sinds 2005 prijkt het gehele gebouwencomplex als enige museum op de prestigieuze Unesco Werelderfgoedlijst.

Adres: Vrijdagmarkt 22, Antwerpen

Begijnhof

Foto: RR

Een verborgen, stil plekje naast de universiteit in de binnenstad. Het Begijnhof met zijn huisjes en Sint-Catharinakerkje heeft een prachtige binnentuin, een boomgaard en een vijvertje. Geniet van een wandeling over de gekasseide straatjes in deze oase van rust uit de zestiende eeuw.

Adres: Rodestraat 39, Antwerpen

Rivierenhof

Foto: Dirk Kerstens

Een deel van het park is recreatief ingericht: passief voor de wandelaar, actief voor de sporter. Een ander deel is quasi wild. Je wandelt er in een schijnbaar spontaan ontwikkelende natuur. Verspreid in het park staan bankjes waar voorbijgangers in alle rust kunnen genieten van de zaligmakende rust in de omgeving.

Adres: Turnhoutsebaan 232, Deurne

Boekenbergpark

Het park is 10 hectare groot en werd rond 1800 aangelegd als reusachtig kitschdecor. De ruïnetoren en het grottencomplex zijn bewaard gebleven en bieden onderdak aan het Natuurhistorisch Museum Boekenberg en een speleologische stichting. Vandaag wordt het park onderhouden als een mini-bos.

Adres: tussen de Unitaslaan en de Van Baurscheitlaan, Deurne

Gravenhof

Het Gravenhof is het gloednieuwe jeugd- en cultuurcentrum in en van Hoboken. Het mikt in de eerste plaats op kinderen en jongeren, en alles wat daar rond hangt: ouders, grootouders, vrienden, scholen en verenigingen. tuin is de laatste maanden hoe langer hoe meer ook een rustoord voor natuurliefhebbers.

Adres: Louisalei 7, Hoboken