Antwerpenaren zijn weinig seksueel actief, maar dat deert hen allerminst

Beste Antwerpenaar, u boft met uw seksleven. Uit een onderzoek in opdracht van het merk Lazeeva, gespecialiseerd in smartphone-apps voor een prettiger seksleven, moet immers blijken dat Antwerpen de meest seksueel tevreden inwoners heeft uit een lijst van 200 bevraagde steden.

Lazeeva wilde uitzoeken hoe er over de hele wereld naar seks wordt gekekenen maakte een seksuele belevingsscore op basis van 10 ondervraagde factoren, gaande van seksuele tevredenheid, over pornoconsumptie tot gendergelijkheid.

Parijs, Rio de Janeiro en Londen kregen de hoogste totaalscore mee. De inwoners van de drie wereldsteden blijken enorm seksueel actief en experimenteel te zijn en zijn dan ook behoorlijk tevreden over hun seksleven. De drie steden halen ook nagenoeg het maximum op vlak van LGBT-vriendelijkheid. Als toemaatje blijken de inwoners van de drie steden ook nog eens een grote toegankelijkheid tot pornografische producten te hebben en halen ze - houd u vast - een hoge ‘swingers-score’.

De gemiddelde Antwerpenaar is verre van de meest seksueel actieve noch experimentele aardbewoner. Op beide vlakken scoren de inwoners van de Scheldestad volgens het onderzoek bedroevend laag. Ook al bedrijft de Antwerpenaar niet elke dag de liefde en is hij lang niet vertrouwd met alle standjes uit de Kama Sutra, toch is hij enorm tevreden met zijn seksueel leven. De bevraagde inwoners gaven daar zelfs de maximumscore aan, waardoor Antwerpen de lijst aanvoert op vlak van seksuele voldoening. Brussel en Gent prijken eveneens in de top tien, net als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Lazeeva ging ten slotte ook nog na wat per stad de meest opgezocht pornoterm is. In de stad Antwerpen blijkt dat, jawel, ... MILF te zijn.