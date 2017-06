Selena Gomez schrijft mooie liefdesbrief aan de holebigemeenschap

De Amerikaanse popster Selena Gomez is een van de sterren die door muziekblad Billboard werd gevraagd om naar aanleiding van Gay Pride Month iets neer te pennen over de holebigemeenschap. Het resultaat? Een mooie open brief vol liefde.

“Ik bewonder mijn moeder om me op te voeden in een omgeving met mensen die zeer ruimdenkend waren en niet oordeelden, schrijft ze over haar kindertijd. Gomez stond als klein meisje dicht bij de vriendinnen van haar mama en kwam later te weten dat velen onder hen lesbisch zijn. “Al wat ik weet, is dat ik ervan hield om omringd te zijn door deze lieve vrouwen uit mijn mama haar vriendenkring.”

Dragqueen

Selena schrijft nog dat haar moeder voor haar zestiende verjaardag een bijzondere verrassing in petto had. “Ze verraste me met een act van de mooiste dragqueen ooit, die mijn favoriete nummer kwam zingen. Ik denk niet dat veel meisjes van mijn leeftijd dat toen konden zeggen”, staat er te lezen.

Madonna

Ze verwijst ook naar de Madonna-documentaire ‘Truth or Dare’. Ik ben er dol op en besef hoe baanbrekend het was voor de holebigemeenschap. Ik merk dat er in mijn leven al veel vooruitgang is geboekt wat holebirechten betreft, maar er is nog veel werk te doen. Ik verlang tot de dag waarop niemand wordt gediscrimineerd noch kritiek krijgt op zijn of haar geaardheid.”