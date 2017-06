Gemeenteraad maakt zich zorgen over netheid gemeente

Aartselaar - De gemeenteraad maakt zich zorgen over de netheid van de gemeente. De oppositie stelde meerdere vragen over sluikstorten en zwerfvuil. Milieuschepen René Lauwers stelt vast dat in de gemeente “veel vetzakken wonen”.

Oppositieraadsleden stelden de voorbije gemeenteraad vragen aan het schepencollege over afval dat volgens hen onvoldoende aandacht krijgt en de gemeente ontsiert. Glenn Anné (Open VLD) vond het een schande dat de vuilbakjes op het Laarplein aan de kerk, overvol zaten op het ogenblik dat veel ouders passeerden ter gelegenheid van een communieviering.

Rudy Siebens (NAP) zegt dat onvoldoende groenonderhoud er voor zorgt dat publieke vuilbakjes in de Leeuwerikenlaan en langs het Reukenspad door onkruid overwoekerd en dus onzichtbaar raken. Partijgenoot Kris Wils zag dat in het rapport van de politie wat betreft de sluikstorten de cijfers nog nooit zo hoog geweest zijn.