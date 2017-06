Filip Bleys onverwacht overleden

Rumst - Zondag 28 mei overleed Filip Bleys tijdens werkzaamheden op het Natuurpuntterrein in Terhagen. Hij wordt dinsdag ter aarde besteld.

Filip Bleys (49) was gehuwd met Christine Decraene met wie hij vier kinderen had. Hij was zaakvoerder van zijn eigen tuinatelier. Naast zijn onmiddellijke familie reageren Natuurpunt Rupelstreek en de plaatselijke jagersvereniging met grote verslagenheid.

Zo was hij sinds 2008 lid van de plaatselijke jachtgroep en drijvende kracht achter succesvolle Sint Hubertusfeesten. Zijn grote natuurkennis en natuurliefde betekende ook een enorme meerwaarde voor de vereniging en de overkoepelende WBE.

Hij was ook een bruggenbouwer tussen de jagers en Natuurpunt. Hij werd door hen aangesteld als conservator van hun nieuw verworven gebied aan de kleiputten in Terhagen.