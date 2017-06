ROLAND GARROS. Nadal laat geen spaander heel van arme Georgiër, titelverdedigster vlot door

Op Roland Garros heeft topfavoriet Rafael Nadal bijzonder korte metten gemaakt met de Georgiër Nikoloz Basilashvili. De Spanjaard gunde zijn tegenstander in de derde ronde slechts één spelletje. Ook de Canadees Milos Raonic is door, maar hij treft nu verrassend genoeg niet Grigo Dimitrov, die werd uitgeschakeld door de Spanjaard Pablo Carreno Busta. Bij de vrouwen plaatste titelverdedigster Muguruza zich wél vlot voor de vierde ronde.

MANNEN. Nadal laat geen spaander heel van Georgiër

Nadal (ATP 4) haalde het in de derde ronde met de vingers in de neus van Nikoloz Basilashvili (ATP 63). ‘Rafa’ imponeerde en gunde de arme Georgiër welgeteld één spelletje, na 1u30 stonden de sprekende 6-0, 6-1 en 6-0 cijfers op het scorebord. Bij de laatste zestien kruist ‘Rafa’ de degens met zijn als zeventiende geplaatste landgenoot Roberto Bautista Agut (ATP 18).

Nadal toonde deze Basilashvili alle hoeken van het court Foto: AFP

Nadal, die zaterdag zijn 31e verjaardag viert, mikt op een tiende eindzege op Roland Garros. Hij won het toernooi tussen 2005 en 2014 elk jaar, behalve in 2009 toen hij in de vierde ronde van de Zweed Robin Söderling verloor. De voorbije twee jaar ging Nadal er in Parijs uit in de kwartfinales (2015) en derde ronde (2016).

Raonic treft in achtste finale verrassende tegenstander

Vijfde reekshoofd Raonic (ATP 6), in de eerste ronde nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Steve Darcis (ATP 38), plaatste zich ook voor de volgende ronde. De Canadees stond vrijdag in zijn derderondepartij op het Parijse gravel welgeteld 28 minuten op het terrein toen zijn Spaanse opponent Guillermo Garcia-Lopez (ATP 153) geblesseerd moest opgeven. Raonic leidde toen met 6-1 en 1-0.

Milos Raonic Foto: AFP

Bij de laatste zestien treft de boomlange Canadees verrassend genoeg niet elfde reekshoofd Grigor Dimitrov (ATP 13), maar wel de als twintigste geplaatste Pablo Carreno Busta (ATP 21). De Spanjaard klopte de Bulgaar in ‘straight sets’, het werd 7-5, 6-3 en 6-4.

VROUWEN. Titelverdedigster Muguruza naar laatste zestien

Bij de vrouwen ligt Garbine Muguruza (WTA 5) nog steeds op koers om haar titel op Roland Garros te verlengen. De als vierde geplaatste Spaanse kwalificeerde zich vlot voor de vierde ronde in Parijs na een 7-5 en 6-2 overwinning op de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 29). Bij de laatste zestien wacht de als dertiende geplaatste Française Kristina Mladenovic (WTA 14) of de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 49).

Garbine Muguruza Foto: AFP

Garbine Muguruza won vorig jaar op haar 22e met Roland Garros haar eerste en tot dusver enige grandslamtitel. Ze verraste toen in de finale Serena Williams met 7-5 en 6-4. In de twee edities daarvoor haalde ze in Parijs telkens de kwartfinales.