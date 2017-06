Dragons willen voor eigen publiek Europees goud halen

Landskampioen KHC Dragons van coach Jean Willems doet nog volop mee in de strijd om Europees goud en speelt zaterdag op eigen veld in Brasschaat de halve finales van de Euro Hockey League tegen het Duitse Rot-Weiss Köln.

In de vorige rondes versloegen de Dragons Royal Racing Club de Bruxelles met 2-1 en ging Racing Club de France met 5-1 voor de bijl. In de Final Four nemen ze het zaterdag op tegen Keulen. De Duitse ploeg ligt de Dragons wel, want in hun twee vorige confrontaties wisten de Antwerpenaren telkens te winnen. In 2013 kwalificeerden ze zich ten koste van de Duitsers na een spannende shoot-out voor de finale van het Europese toernooi, maar verloren ze in de beslissende wedstrijd van HC Bloemendaal.

Rot-Weiss, verliezend finalist in de Duitse play-offs van vorige week, heeft maar liefst tien Duitse internationals in de rangen lopen, onder wie de tweevoudig olympisch kampioen Cristopher Zeller en het dodelijke aanvallende duo Cristopher Rühr en Mats Grambusch.

Ook de Dragons hebben aan talent geen gebrek, met vier Red Lions in de kern die vorig jaar op de Spelen in Rio zilver behaalden: Felix Denayer, Florent Van Aubel, Thomas Briels en Arthur Van Doren, die verkozen werd tot Rijzende Ster van het Jaar 2017 door de Internationale Hockeyfederatie (FIH).

De Dragons, die dit jaar voor de tiende keer in hun geschiedenis kampioen werden bij de mannen, organiseren de laatste vier wedstrijden op eigen bodem. De beloftevolle belg Van Doren blikt vooruit op de halve finale. “Ik hou van deze prachtige club. We hopen dat onze D-side ons naar de overwinning schreeuwt. Ik ben enorm ongeduldig om aan de wedstrijd te beginnen. Het zou ongelooflijk zijn om de Euro Hockey League te winnen voor eigen publiek. Het zal niet makkelijk worden, maar het is belangrijk om ambitieus te zijn.”

In de andere halve finale proberen de Londenaren van Wimbledon als eerste Engelse hockeyploeg ooit de finale van de Euro Hockey League te bereiken. Zij nemen het om 15u30 op tegen het Nederlandse Oranje-Rood.

Het volledige programma:

Zaterdag 3 juni:

13u00: HC Dragons (Bel) - Rot-Weiss Köln (Dui)

15u30: HC Oranje-Rood (Ned) - Wimbledon (Eng)

Zondag 4 juni:

13u00: strijd om het brons

15u30: finale