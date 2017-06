Hermien Peters en Lize Broekx naar finale K1 500m op WB kajak Belgrado

Hermien Peters en Lize Broekx hebben zich vrijdag op de WB kajak in Belgrado geplaatst voor de A-finale van de K1 500 meter. Artuur Peters vaart de B-finale.

Peters sloot haar halve finale met een onverhoopte tweede plaats af na de Wit-Russische winnares Volha Khudzenka, brons op de Spelen in de K4 500m. De Française Manon Hostens finishte als derde en mag dus met Khudzenka en Hermien Peters naar de A-finale. In het Belgisch kamp kreeg men amper de tijd om even na te genieten van dat knappe resultaat, want enkele minuten later zorgde K2-teamgenote Lize Broekx voor een tweede stunt. Broekx peddelde zich in de tweede race na de Zweedse Linnea Stensils en de Spaanse Begona Lazkano naar een derde plaats en ook dat bleek net goed genoeg om door te stoten tot de top negen. Twee Belgische kajakster starten zaterdag in de A-finale.

Artuur Peters kwam in de halve finale van de K1 1000m in een erg sterk bezette race terecht. De wereldkampioen U23 lag onder meer naast de olympische titelverdediger Marcu Walz, de Rus Roman Anoshkin, olympisch brons in de K1 1000m en de Duitser Rendschmidt, vorig jaar tweevoudig olympisch kampioen in K2 en K4. Enkel de eerste twee plaatsten zich rechtstreeks voor de halve finale, Peters finishte vierde. Met zijn chrono had de Neerpeltenaar de eerste halve finalerace zelfs gewonnen en zich wel geplaatst voor A-finale, nu moet hij zich tevreden stellen met een stek in de B-finale (10e-18e plaats).

Uitslagen halve finales:

MANNEN

K1 1000m (36 deelnemers, vier halve finaleraces, eerste twee en snelste derde naar A-finale):

Eerste race:

1. Roi Rodriguez (Spa) 3:28.628

2. Roman Anoshkin (Rus) 3:29.132

3. Marcus Walz (Spa) 3:29.632

4. Artuur Peters (BEL) 3:30.588

Artuur Peters (Neerpeltse WC) plaatst zich voor de B-finale

VROUWEN

K1 500m (27 deelneemsters, drie halve finaleraces, eerste drie naar A-finale):

Eerste race:

1. Volha Khudzenka (WRu) 1:51.116

2. Hermien Peters (BEL) 1:51.924

3. Manon Hostens (Fra) 1:53.260

Hermien Peters (Neerpeltse WC) plaatst zich voor A-finale.

Tweede race:

1. Linnea Stensils (Zwe) 1:51.544

2. Begona Lazkano (Spa) 1:52.432

3. Lize Broekx (BEL) 1:52.492

Lize Broekx (Neerpeltse WC) plaatst zich voor de A-finale