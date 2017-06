Zesjarige fan in tranen na transfer van Belgische spits, maar die reageert meteen met videoboodschap

De transfer van de Belgische topschutter Cyriel Dessers van NAC Breda naar FC Utrecht is zwaar aangekomen bij de fans van NAC. En bij de ene nog net iets harder dan bij de andere. Kijk maar naar bovenstaande video van de zesjarige NAC-supporter Marien die van zijn vader te horen krijgt dat Dessers zijn favoriete club verlaat.

Dessers kroonde zich tot held van de promotie bij zijn vorige club NAC Breda. In de reguliere competitie van de Nederlandse tweede klasse had hij al 22 keer de weg naar de netten gevonden, in de vier wedstrijden om promotie deed hij daar zowaar nog zeven doelpunten bij. Goed voor de promotie van NAC én een mooie transfer voor Dessers, die donderdagmiddag voorgesteld werd als nieuwe spits van FC Utrecht .

Onze landgenoot Dessers was ontroerd door de tranen van de kleine Marien en nam prompt een filmpje op voor de jongen.