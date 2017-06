Onenigheid over toestand fietspaden

Ranst - Luc Redig van oppositiepartij Groen somde een reeks fietspaden op die er in bedenkelijke staat bijliggen. Schepen voor verkeersveiligheid Tine Muyshondt (CD&V) repliceerde dat het onderhoud prioritair is en dat er meer fietspaden in asfalt moeten komen.

Redig stelde dat de huidige meerderheid van Open Vld en CD&V te weinig investeert om de staat van de fietspaden te verbeteren. “We hebben een investeringsplan opgesteld voor de verbindingswegen. Veel van onze fietspaden zijn erg verouderd en bieden nauwelijks fietscomfort. Denk aan het fietspad langs de Oelegemsesteenweg waar fietsers alleen kunnen inhalen als ze zich op de rijweg wagen. Wie naar Millegem fietst, moet dat doen op een te smal pad met veel verzakkingen en verzakte klinkers.” Redig wilde graag weten hoeveel geld het bestuur wil investeren om de toestand te verbeteren.

Schepen Muyshondt wilde geen cijfers geven maar repliceerde dat een behoorlijk aantal fietspaden wel goed is. “We hebben zeker een inhaalbeweging gemaakt. De oude fietspaden waar je over spreekt zijn aangelegd volgend de richtlijnen die toen golden en die zijn nu achterhaald. Verder blijkt het soms moeilijk om een nieuw fietspad aan te leggen want de mensen staan niet graag enkele meters grond af voor een fietspad. Voor ons is het onderhoud van het fietspadennet prioritair. Destijds moesten we klinkers gebruiken en de begroeiing tussen die klinkers valt niet tegen te houden. Daarom pleit ik voor fietspaden in asfalt. Bij elk nieuw project bespreken we eerst de situatie van de voetgangers en de fietsers. Wij fietsen zelf ook veel en ik vind dat we het in Ranst zeker niet slechter doen dan in andere gemeenten.”