Drie Belgen vlot naar halve finales WB kajak Belgrado

De Belgische deelnemers hebben vrijdag een goede start genomen op de World Cup III regatta kajak in het Servische Belgrado.

Artuur Peters opende met zijn voorwedstrijd in de K1 1000m, de wereldkampioen U23 peddelde zich probleemloos met een derde plaats en een achtste beste tijd op 46 deelnemers de halve finale in. Dat deden even later ook zus Hermien Peters en Lize Broekx. Peters finishte ook al derde maar haar zevende beste tijd op 36 kajaksters opent perspectieven voor de halve finale en zelfs voor de A-finale. Broekx had aan haar tweede plaats ruimschoots genoeg om door te stoten naar de halve finale. Ze vaarde erg economisch en klokte pas de achttiende tijd.

De halve finales worden later vrijdag gehouden.