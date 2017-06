President Macron doet oproep aan Amerikanen na milieubeslissing Trump: “Kom in Frankrijk werken”

Na de beslissing van Amerikaans president Donald Trump om zijn land uit het klimaatakkoord van Parijs terug te trekken, kwamen er uit heel de wereld heel wat verontwaardigde reacties. Ook kersvers Frans president Emmanuel Macron liet zijn ongenoegen blijken. Meer nog: in een speech afgelopen nacht gaf hij een stevige sneer aan zijn collega uit de VS.

Frankrijk, Italië en Duitsland hadden donderdagavond al een gezamenlijk statement naar buiten gebracht over de beslissing van de VS. Daarin werd onder andere gezegd dat het klimaatakkoord van Parijs niet heronderhandelbaar is, in tegenstelling tot wat Trump suggereerde tijdens zijn verklaring eerder op de avond.

“Het is een van de grote problemen van onze tijd”, zei Macron in een verklaring in het Engels. “En het verandert nu al ons dagelijks leven. Maar het is globaal. Iedereen ondervindt er de impact van. En als we niks doen, zullen onze kinderen een wereld kennen van migratie, oorlogen, tekorten,... Dat is niet de toekomst die we voor onszelf willen. Het is niet de toekomst die we voor onszelf willen. Het is niet de toekomst die we willen voor onze wereld.”

Foto: AP

“Grote natie”

“Ik respecteer zijn beslissing, maar ik denk dat het een fout is, zowel voor de VS als voor de planeet”, ging Macron verder. “Ik zou de VS willen zeggen dat Frankrijk in het land gelooft, dat de wereld in de VS gelooft. Ik weet dat jullie een grote natie zijn.”

Macron begaf zich ook op glad ijs door bedrijven die zich wel willen inzetten voor het klimaat op te roepen naar Frankrijk te komen.

Aan alle burgers, bedrijven en wetenschappers die teleurgesteld zijn in de beslissing van de president van de VS, ik roep hen op: Kom, en kom hier werken. Om samen te werken aan concrete oplossingen voor ons klimaat, voor ons milieu. Ik kan jullie verzekeren: Frankrijk zal het gevecht niet opgeven. Ik herbevestig duidelijk dat het akkoord van Parijs onomkeerbaar is en dat het zál geïmplementeerd worden. Niet alleen door Frankrijk, maar door alle andere landen. Ik roep jullie op om vertrouwen te blijven hebben. We zullen slagen. Omdat we volledig toegewijd zijn. Omdat waar we ook leven, wie we ook zijn, we delen allemaal dezelfde verantwoordelijkheid: make our planet great again.” Met dat laatste verwees Macron naar de campagneslogan van Donald Trump: Make America Great Again.