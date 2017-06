TIPS. Interieuraccenten met dat ietsje meer en nooit meer last van zweetgeurtjes

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Tinnie uitjes, trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Bye, bye zweetgeurtjes

Snel last van zweetgeurtjes op zwoele dagen zoals de voorbije week, dan heeft het Belgische beautymerk Nannic deodoekjes ontwikkeld die het gênante probleem kunnen voorkomen. Die moeten de bacteriële flora, die de geurtjes doen ontstaan, blokkeren. Het enige wat je moet doen om een dag probleemloos door te komen, is om af en toe met een doekje onder de oksels te wrijven. De zakjes zijn bovendien makkelijk mee te nemen in de handtas, clutch en zelfs je portefeuille. Adviesprijs: 13,90 euro per doosje van tien verpakte wet wipes. Verkoopinfo via www.nannic.be

Zweterig weer? Eerst even wipen voor een comfortabel gevoel.

Klinken met dat beetje meer

Bouwers en verbouwers die nog op zoek zijn naar klinken, handvatten of raamhendels, maar niet de standaard toer op willen: het Belgische bedrijf Azzari van Steven Dekimpe maakt exemplaren volgens je persoonlijke wensen. Van klassiek tot modern en een combinatie van de twee zoals bij het luxueuze Engelse merk Turnstyle Designs: alles wordt met de hand gemaakt. Geeft je deuren meer cachet, zonder alle aandacht op te eisen. Onze favorieten? De kasthendels met lederen accenten. Meer info viaAzzari.be

Met de hand gehamerde deurklinken en de hendels met lederen toets.

De regen in met Marni x Stutterheim

Een Belgische zomer, die gaat vaak gepaard met kwakkelweer. Geen nood: je kunt stijlvol voor de dag komen in de regen. Het Zweedse Stutterheim sloeg de handen in elkaar met het Italiaanse modehuis Marni en kwam tot een grafische capsulecollectie regenjassen. Leuk: een van de modellen heeft een kortere mouw om een truitje eronder zichtbaar te laten, wat bijdraagt aan modieus laagjeswerk. Vanaf begin juni verkrijgbaar in de geselecteerde boetieks vanaf 550 euro. Meer info: www.stutterheim.com en www.marni.com

Leuk om op een regenachtige dag toch te shinen op festivals of onverstoord op soldenjacht te gaan als het in juli regent...

Gevonden: oase van rust

Op enkele minuten van het centrum van Kortrijk opent op vrijdag 2 juni, om 17 uur, een goed verborgen en kindvriendelijke zomerbar, pal in het groen: Bar Botaniek. Denk aan knusse zitjes, gezellige verlichting en hippe decoratie, een sfeervol muziekje als achtergrond voor avondlijke gesprekken met vrienden en vriendinnen. Kortom: een fijne plek om je weekend op een rustige manier in te zetten of af te sluiten. Meer info via de officiële Facebookpagina.