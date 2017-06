G4S Care mag project opstarten: “Ruikt naar vriendjespolitiek”

Antwerpen - G4S Care mag de projecten opstarten die het OCMW heeft toegewezen. “Of de firma in de fout is gegaan of niet, is aan de gouverneur om uit te maken”, zegt OCMW-voorzitter Fons Duchateau.

G4S Care verwees in zijn voorstel voor het project Zorgteam naar een partnerschap met de Rotterdamse Nico Adriaans Stichting (NAS). Alleen heeft het bestuur van deze Stichting geen weet van deze overeenkomst. Er is wel een document ondertekend door een medewerker van NAS. Volgens G4S Care door het medisch diensthoofd, maar dat werd ons door de Stichting ontkend. De persoon is een verpleegster en had geen mandaat om iets te tekenen namens NAS. OCMW-raadslid ­Johan Peeters (sp.a) diende een klacht in bij de gouverneur en vraagt de schorsing van de toewijzing.

Ook de andere oppositiepartijen pleiten nu voor de stopzetting van de overeenkomst met G4S Care. “Er is aan de jury iets beloofd wat er in realiteit niet is”, zegt Dirk Avonts, Groen OCMW-raadslid. “De enige conclusie kan zijn dat de toewijzing aan G4S Care nietig wordt verklaard. Ook de andere twee toewijzingen, zoals het inloopcentrum voor daklozen De Vaart, moeten onderzocht worden.”

Vriendjespolitiek

Lise Vandecasteele (PVDA) herhaalt haar eis om de vermarkting van de sociale sector stop te zetten. “G4S Care moet worden geweerd uit alle aanbestedingen en oproepen”, zegt het OCMW-raadslid. “Nu duidelijk is dat G4S Care niet beschaamd is om te liegen, staat het OCMW niets meer in de weg om de overeenkomst te stoppen. Als dit niet gebeurt, kan men enkel concluderen dat het gaat om vriendjespolitiek.”

De meerderheidspartijen CD&V en Open Vld zijn voorzichtiger. “Ik blijf vertrouwen hebben in de OCMW-administratie en de jury”, zegt Paul De Vroey (CD&V).

Hetzelfde valt te noteren bij Axel Polis (Open Vld). “Over G4S Care kan ik mij niet uitspreken omdat ik niet weet hoe het dossier rond het partnerschap juist in elkaar zit”, zegt Polis.

Antwerps OCMW-voorzitter Fons Duchateau gaat niets ondernemen tegen G4S Care en wacht de conclusies van de gouverneur af op de klacht van sp.a. “We zullen de firma beoordelen op basis van het al of niet behalen van de doelstellingen die wij hen opleggen in de betrokken werkingen”, zegt de voorzitter.