Ook Arnold Schwarzenegger moeit zich met klimaatbeslissing Trump

De beslissing van Donald Trump om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen, stoot ook in de Verenigde Staten op heel wat protest. Ook filmster en ex-gouverneur van Californië Arnold Schwarzenegger is niet bepaald gelukkig met die beslissing. In een videoboodschap, gericht aan de president, heeft hij een duidelijke boodschap aan de man: “Kies alstublieft voor de toekomst”.

“Als een dienaar van het volk, en meer bepaald als president, is het je eerste en belangrijkste taak om de mensen te beschermen. Elk jaar sterven er in de Verenigde Staten 200.000 mensen aan de gevolgen van luchtvervuiling en de helft van onze rivieren is vervuild”, zegt Schwarzenegger.

“We kunnen dus niet zomaar achterover leunen en doen of er niets aan de hand is, terwijl er mensen ziek zijn en sterven. Vooral niet wanneer je weet dat er eigenlijk een oplossing bestaat voor al die problemen.”

“Meneer de president, ik weet dat het makkelijk is om naar het verleden te kijken. Maar voor veel mensen is het verleden minder angstaanjagend dan de toekomst, waar we eigenlijk niets over weten.”

“Een vuile energietoekomst, met astma, longemfyseem en kanker is angstaanjagend. Maar heel wat mensen weten ook hoe een propere energietoekomst eruit ziet. En die is heel wat minder angstaanjagend. Dat hebben heel wat grote steden in de wereld intussen al bewezen. Dus, meneer de president, kies alstublieft voor de toekomst. De bescherming van het milieu zal onze economie niet kapotmaken. Integendeel.”