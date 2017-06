Ben & Jerry’s maakt opvallend statement: “Geen twee bollen ijs met dezelfde smaak”

Wie in Australië twee bolletjes vanille- of cookie dough-ijs wil kopen, zal voortaan te horen krijgen dat dat onmogelijk is. "Klanten zullen boos zijn, maar mensen van hetzelfde geslacht die niet mogen trouwen, zijn nog veel bozer."

Het bekende ijsmerk Ben & Jerry’s, voornamelijk bekend van zijn speciale ijssmaken en gewaagde combinaties, heeft een ludieke actie op poten gezet om de Australische holebigemeenschap een hart onder de riem te steken. In de 26 Australische ijswinkels kunnen klanten niet langer twee keer dezelfde smaak bestellen in hun potje of hoorntje.

"Stel je voor dat je in lokale Ben & Jerry’s-shop binnenwandelt en je wil je favoriete coockie dough (koekjesdeeg)-ijsje bestellen in een wafelhoorntje. Maar je mag dat helemaal niet, want wij als bedrijf hebben beslist dat twee dezelfde ijssmaken bestellen niet mag. Je zou ziedend zijn!", staat te lezen op de websitevan het bedrijf. "Maar beeld je eens in hoe woest je zou zijn als ze je vertelden dat je niet mag trouwen van de persoon van wie je houdt. Gewoon omdat hij of zij hetzelfde geslacht heeft."

"Uit solidariteit verwijderen wij dus alles wat meer dan één keer dezelfde smaak is uit ons assortiment. We moedigen je zo aan om kwaad te worden en de Australische regering te contacteren om het homohuwelijk te legaliseren. Liefde komt tenslotte in alle smaken!"