Kijk binnen in het nieuwe ‘stulpje’ van de Obama’s

In vergelijking met het Witte Huis is alles een stap terug natuurlijk, maar de Obama’s hebben met hun nieuwe woonst toch een degelijk alternatief in handen. Het huis in Washington heeft negen slaapkamers, acht badkamers en een prachtige tuin. Voorlopig trekt de voormalige First Family nog niet terug naar hun heimat Chicago, vooral omdat dochter Sasha haar school in Washington wil afmaken. Dat zal nog minstens twee jaar duren. Aanvankelijk huurden de Obama’s het huis voor een bescheiden 22.000 dollar per maand, maar nu zijn ze tot aankoop overgegaan. Het huis heeft een prijskaartje van 8 miljoen dollar.