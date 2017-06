Alonso hoopvol voor de rest van het seizoen

Fernando Alonso zegt dat hij de rest van het seizoen hoopvol tegemoet kijkt na de recente prestaties van McLaren-Honda.

De Spanjaard verklaart geen spijt te hebben van zijn uitstap naar de Indy 500, ironisch genoeg kwam zijn race in Indianapolis vroegtijdig tot een einde toen de Honda achterin zijn bolide de geest gaf.

Volgende week neemt Alonso weer plaats achter het stuur van zijn F1-bolide en hij heeft er een goed oog in, zo blijkt.

“Volgende week, in Canada, proberen we weer om te verbeteren,” aldus Alonso. “Er is progressie te merken in onze prestaties met de zevende plaats op de grid in Barcelona en in Monaco waren beide auto’s terug te vinden in Q3. In de tweede helft van het seizoen zullen we competitiever zijn.”

De vraag die op ieders lippen brandt blijft natuurlijk: bij welk team vinden we de Fernando Alonso terug in 2018?

“Er is nog niets beslist, ik zie meer mogelijkheden dan ooit. Maar het is nog te vroeg, na de zomer zal ik alles rustig bekijken en het voorstel kiezen dat me het meest aanspreekt. Ik sluit niets uit en sta voor alles open. Mijn ambitie blijft weliswaar winnen,” besluit Alonso.

