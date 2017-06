Lyon wint voor tweede jaar op rij Champions League bij de vrouwen

Olympique Lyon heeft zich donderdag in het Welshe Cardiff tot eindwinnaar van de Champions League voetbal voor vrouwen gekroond. Titelverdediger L’OL was in een volledig Franse finale in het Cardiff City Stadium pas na verlengingen en strafschoppen te sterk voor Paris Saint-Germain. In de reguliere speeltijd en de verlengingen werd er niet gescoord, in de strafschoppenepiloog toonde Lyon zich net iets beter (7-6).