Beerschot-icoon Juan Lozano: “Ronaldo is niet de beste”

Een begenadigde linker- én rechtervoet als vrijbrief voor rebellie. Juan Lozano werd in ons land bij Beerschot en Anderlecht jarenlang vertroeteld om zijn weergaloze dribbels, fraaie voorzetten en belangrijke goals. Toch is hij vooral die als enige ooit een transfer vanuit België rechtstreeks naar Real Madrid realiseerde. Sindsdien (1983) zit de koninklijke in zijn bloed en de jongste jaren mist hij nog nauwelijks een wedstrijd.