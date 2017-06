Nieuwe App deelt kennis van advocaten

Herentals - Veel advocaten hebben nog een papieren archiefsysteem zoals in de tijd van Napoleon. Soms vindt een kat er zijn jongen niet in terug. Maar er is hulp op komst: een stel jonge internetwizards uit de Kempen en uit Gent ontwierp een eenvoudige, efficiënte app om juridische info op te slaan en te delen.

Kennis is voor de jurist hét werkinstrument bij uitstek. Om efficiënt te kunnen werken is het dus essentieel dat die juridische kennis goed geordend en vlot toegankelijk is. “Maar daar wringt het schoentje. Heel wat advocaten hebben zelfs slapeloze nachten wanneer een medewerker vertrekt”, zegt Sophie de Cannière uit Herentals. “Op kantoren van advocaten gaat ontzettend veel tijd naar het zoeken naar kennis, die ergens in het kantoor beschikbaar is, maar waar?”

Uitgeverij KnopsPublishing uit Herentals heeft een oplossing uitgewerkt: Knowlex. Sophie de Cannière en haar moeder Anne Knops deden hiervoor een beroep op Nico Del Rio Garcia en Willem Delbare, die aan de wieg stonden van Teamleader, een onlineplatform voor kmo’s. Het resultaat is een eenvoudige app voor advocaten die zelfs halve internetanafabeten toelaat digitale orde in de duizenden mappen van hun kantoor te brengen en de info meteen ook te delen met collega’s.

Win-winsituatie

“Op korte termijn willen we het mogelijk maken om kennis te delen met andere advocaten, juristen, notarissen en bedrijfsrevisoren buiten het eigen kantoor. Dat is een win-winsituatie voor beide partijen: de persoon die een document deelt, krijgt visibiliteit op het platform; de persoon die het document overneemt, kan sneller en goedkoper werken.” De persoon die het document via Knowlex deelt, beslist of hij er geld voor vraagt, of niet.