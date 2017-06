Belg slikt steeds meer cortisonen: “Kost federale overheid 200 miljoen euro per jaar”

De Belg neemt steeds meer cortisonen. In vier jaar is het gebruik met 20% gestegen, van 203 miljoen dosissen per dag voor alle Belgen samen in 2011 naar 244 miljoen dosissen per dag in 2015.

Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Yoleen Van Camp (N-VA) uit Herentals opvroeg bij federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). “De stijging komt er allicht door het stijgende aantal astmapatiënten en mensen met allergieën”, zegt Lieven Zwaenepoel, woordvoerder van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB). “Die stijging doet zich voor in heel West-Europa. Mogelijk is ze te wijten aan de luchtvervuiling of de toename van fijn stof.”

Niet alleen het gebruik van cortisonen is in België gestegen. Ook het gebruik van lichte ontstekingsremmers die geen cortisonen bevatten, zoals Ibuprofen of Diclofenac, is in de laatste twee jaar lichtjes toegenomen. “Eén op de drie Belgen, of 3,6 miljoen mensen, neemt nu een lichte of zwaardere ontstekingsremmende pil”, zegt Yoleen Van Camp. “Nog eens 1,9 miljoen Belgen inhaleerden een ontstekingsremmer, bijvoorbeeld door een neusspray te nemen.”

De stijging van het gebruik van ontstekingsremmers leidt wel tot een grote uitgave voor de ziekteverzekering. “De terugbetaling kost de federale overheid nu al 200 miljoen euro per jaar”, zegt Van Camp.