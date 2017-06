Royal Antwerp FC nodigt asielzoekers uit

Op 11 juni vindt er een groot voetbaltoernooi plaats op de Bosuil met asielzoekers uit verschillende opvangcentra in België.

De afgelopen jaren organiseerde het Rode Kruis het voetbaltoernooi in het opvangcentrum van Linkeroever. Maar omdat het evenement zo’n succes had, werd dat te klein. Royal Antwerp FC stelde voor om het toernooi op de Bosuil te laten plaatsvinden. Antwerpspeler Björn Vleminckx is peter van het project. Dj’s Merdan Taplak en papa Mojito komen muziek draaien en er is een kids village. Ook heel wat sociale organisaties doen mee. De toegang is gratis en iedereen is welkom. Om 10 uur wordt de eerste wedstrijd gespeeld. De winnaar is bekend rond 17 uur.