Tien Kempense tips voor een lang muzikaal weekend

Geen zin om de volgende dagen horizontaal geparkeerd voor de buis door te brengen? Daarentegen wel zin in een portie schlagers, jazz, rootsmuziek of hardrock? Ongetwijfeld kunnen we uw appetijt met volgende tips stillen.

1. Goezot in ’t Hofke

Wat: drie dagen topmuziek, met vrijdag het laatste optreden van Admiral Freebee, zaterdag rock-‘n’-roll met Big Sandy, Shaun Young en Restless, en zondag het Rootsfestival met rhythm-’n’-blues, soul, jazz, rock en meer.

Praktisch: vrijdag 2 juni vanaf 20u, zaterdag 3 juni vanaf 14u en zondag 4 juni vanaf 13u in ’t Hofke Van Chantraine, Kerkstraat in Oud-Turnhout

Prijs: vrijdag 22 euro, zaterdag 22 euro, zondag 18 euro, combiticket 55 euro.

2. Zomerfeest met muziekfestijn

Wat: Koninklijke Accordeonclub St.-Rochus organiseert drie dagen lang zijn jaarlijkse muziekfeesten met optredens, zettersprijskamp, vogelpikwedstrijd en restaurantdag.

Praktisch: vrijdag 2 juni vanaf 19.30u, zaterdag 3 juni vanaf 13.30u en zondag 4 juni vanaf 13.30u in de parochiezaal Sint-Janneke in Gerheide 64 in Balen

Prijs: -

3. Heracles Zomertreffen

Wat: motorclub Heracles presenteert drie dagen onversneden muziek met op vrijdag een tribute aan Iron Maiden, Motörhead en Saxon, zaterdag SMM (hardrock) en Showtime (80’s covers), en zondag Triplex (akoestische covers).

Praktisch: vrijdag 2 juni vanaf 18u, zaterdag 3 juni vanaf 14u en zondag 4 juni vanaf 16.30u aan het clubhuis van MC Heracles, Kasteelstraat 62 in Retie.

Prijs: -

4. Lille Schlagert

Wat: onvervalst schlagerfestival ten voordele van Kom Op Tegen Kanker Met optredens van Rene Redley, Gino Verano, Mario Franco, IAN, Herbert Verhaeghe, Swoop en Yves Segers.

Praktisch: zaterdag 3 juni vanaf 16u in het parochiecentrum Sint-Pieter, Kerkplein 3 in Lille

Prijs: 13 euro

5. Revolting Cocks

Wat: de legendarische band Revolting Cocks, die tegenwoordig bestaat uit Luc Van Acker (Arbeid Adelt!), Paul Barker (Ministry) en Chris Connelly (Ministry) is maar drie keer te zien in Europa, waarvan één keer in Reties. Nadien is er nog een afterparty met Front 242-legende Patrick Codenys.

Praktisch: zaterdag 3 juni om 19.30u in gemeenschapscentrum Den Dries, Kerkhofstraat 37 in Retie

Prijs: 20 euro

6. Missa Te Deum Laudamus

Wat: de Heilige Eucharistieviering op Pinksteren wordt muzikaal opgeluisterd door het St.-Ceciliakoor Heilig Hart uit Turnhout. ‘Missa 'Te Deum Laudamus’, een tweestemmige uitvoering van Perosi, wordt aangevuld door het Gregoriaans mannenkoor onder leiding van Maurits Van Obbergen.

Praktisch: zondag 4 juni om 9.30u in de Heilig-Hartkerk op het Kerkplein in Turnhout

Prijs: gratis

7. Nicola Mills

Wat: Schorvoort for Life nodigt sopraan Nicola Mills uit om een concert vol heerlijk mooie opera en lichte klassieke muziek te brengen. Ze heeft het als haar persoonlijke missie opgevat om opera en klassiek onder de mensen te brengen

Praktisch: zondag 4 juni om 11u in de oude parochiezaal achter de kerk van Schorvoort, Schorvoortberg in Turnhout.

Prijs: gratis

8. Arco Brillante

Wat: naar aanleiding van de Open Kerkdagen nodigt Beerse et strijkkwartet Arco Brillante uit om in de weekkapel van de kerk van Den Hout de mooiste klassieke werken te spelen. Met Edith Haesendonckx en Ilse Pasmans op viool, Steven De Roeck op altviool en Ingrid Switsers op cello

Praktisch: zondag 4 juni om 12u in de kerk Den Hout, Schransdriesstraat 5 in Beerse

Prijs: 10 euro

9. Saint Petersburg Salute

Wat: Van 8 tot 13 juli neemt het Harmonieorkest Mol-Rauw deel aan het internationaal muziekfestival in Sint-Petersburg. Om de muziek op punt te stellen wordt er een try out concert gegeven.

Praktisch: zondag 4 juni om 19u in Hof van ’t Rauw, Kiezelweg 181 in Mol-Rauw

Prijs: 6 euro, vooraf inschrijven via www.homr.be

10. Jazz in Thals

Wat: jazzkroegentocht met optredens in tien verschillende cafés, met Jef Neve (volzet), David Thomaere Trio, Mr. Lemming, Cal Tjader Project, Jan Mues Quartet, Sofst, Zygomatik Quintet, Dervish en het Bart Defoor Quintet

Praktische: zondag 4 juni vanaf 21u in tien cafés op en rond de Grote Markt in Herentals

Prijs: gratis