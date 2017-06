Historische fout van Trump

Brussel - Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) vindt dat de Amerikaanse president Donald Trump een “historische fout” heeft gemaakt door zich terug te trekken uit het internationaal klimaatakkoord van Parijs. Dat heeft ze donderdagavond laten verstaan op Twitter.

Volgens de minister moet Vlaanderen de EU nu “meer dan ooit voortrekker blijven in klimaatambities”, zo liet ze nog weten.

Europarlementslid Ivo Belet, een partijgenoot van Schauvliege, noemt de beslissing van Trump “een zwarte episode”. Maar volgens hem is Trump bezig met een “een symbolenstrijd en een achterhoedegevecht”. “De omslag naar een CO2-arme economie is ingezet, er is geen weg terug”, zo klinkt het. “De beslissing van de VS mag ons niet afleiden van onze koers.”

“Meer dan 190 landen hebben het akkoord van Parijs intussen ondertekend. Europa moet hen samen met China, Canada en andere trekkers, zoals de staat Californië, op sleeptouw nemen en de lijnen internationaal uitzetten. Hernieuwbare energie en energie-efficiëntie blijven daarbij de sleutelinstrumenten”, besluit Belet.