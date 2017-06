Antwerp Giants uitgeschakeld voor finale na verlies bij Brussels

De Port of Antwerp Giants zijn uitgeschakeld voor de Belgische basketbalfinale. Op bezoek bij Brussels gingen de Antwerpenaren met een 87-73 eindstand onderuit. Hierdoor stoten de Brusselaars met een onoverbrugbare 1-3 voorsprong door naar de finale.

De strijd ging gelijk op in het eerste kwart, dat eindigde op 19-15 in het voordeel van de Brusselaars. De Giants moesten echter bij de rust terrein prijsgeven, beide ploegen gingen rusten met een 42-32 tussenstand.

Na de rust ging Brussels op zijn elan verder en vergrootte het nog verder zijn voorsprong. 60-47 stond het toen. Antwerp Giants kwam nog zenuwslopend spannend dichterbij, vijf minuten voor affluiten stond het 68-62. De spanning was van korte duur, de thuisploegde diepte zijn voorsprong verder uit en sloot de partij af met ee 87-73 winst.

Door de zege behaalt Brussels een 1-3 voorsprong in de halve finales van het kampioenschap en stoot het door naar de finale, waar BC Oostende wacht. Het is de eerste keer in hun geschiedenis dat de Brusselaars in de finale van de play-offs staan. In een best of five zal dan moeten beslist worden wie er met het felbegeerde kampioenschap aan de haal gaat.

QUARTERS: 19-15, 23-17, 18-15, 27-26.

TOPSCHUTTERS BRUSSELS: Loubry 25, Ubel 16, Dowe 13.

TOPSCHUTTERS ANTWERP GIANTS: Conger 23, Ware 17, Smith 14.