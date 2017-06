Toptennisser beseft dat droom weg is en barst in hysterisch snikken uit

Voor de Spaanse tennisser Nicolas Almagro is zijn aantreden op Grand Slam-toernooi Roland Garros uitgedraaid op een fiasco. In de partij waarin hij zich had willen laten zien aan de wereld door de Argentijnse topper Juan Martin del Potro uit te schakelen, ging hij bij een gelijke stand voor de tweede keer op enkele weken door zijn geteisterde linkerknie. Weg droom. Almagro zeeg ineen en begon hysterisch te snikken, een hartverscheurend tafereel op het rode gravel van Parijs. Dat vond ook tegenstander Del Potro, die de Spanjaard zowaar kwam troosten.

Het leverde Almagro en Del Potro zowaar een staande ovatie op van het publiek. De Argentijn Del Potro zal zich wel hebben kunnen inleven in het lijden van de Spanjaard, want voor hem was het nog maar de eerste keer in vijf jaar dat hij kon deelnemen aan Roland Garros. ‘DelPo’ sukkelde de voorbije seizoenen ook met blessures.